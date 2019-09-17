Кадровые назначения
Назначен председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК
Приказом министра национальной экономики РК Дарбаев Асан Кобентаевич назначен на должность председателя Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.   

А. Дарбаев родился в 1984 году в Акмолинской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль Фараби, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Академию государственного управления при Президенте РК, Университет Warwick (стипендиат программы "Болашак").

Трудовую деятельность начал в 2005 году в структуре Министерства финансов РК. В различные годы работал главным специалистом, начальником отдела защиты конкуренции в Антимонопольном управлении по Алматинской области, в АО "Центр развития и защиты конкурентной политики".

В 2013-2014 годы в Агентстве РК по защите конкуренции занимал должности заместителя директора Департамента квазигосударственного сектора и защиты прав потребителей, заместителя директора Департамента контроля государственных предприятий и слияний.

В 2014-2015 годы возглавлял Управление контроля государственных предприятий и слияний Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК.

В 2015-2017 годы – заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК.

С 2017 года и по настоящее время работал заместителем председателя Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК.

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