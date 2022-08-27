Назначен руководитель департамента АДГС по Актюбинской области

На должность руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Актюбинской области, председателя совета по этике назначен Талант Медет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт АДГС.

Талант Бакбергенович Медет родился в 1980 году.

Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности «Всемирная история» и Юридическую академию «Фемида» по специальности «Юриспруденция».

Общий стаж на государственной службе составляет более 18 лет.

Трудовую деятельность на государственной службе начал главным специалистом управления внутренней политики Карагандинской области.

С 2008 года трудится в уполномоченном органе в сфере государственной службы.

Занимал должности консультанта отдела контроля за соблюдением законодательства о государственной службе и борьбе с коррупцией, руководителя отдела прохождения государственной службы, управления прохождения государственной службы и профилактики коррупции, заместителя руководителя департамента Агентства по делам государственной службы по Карагандинской области.

До назначения на должность Медет работал руководителем управления ситуационного мониторинга и информационной безопасности департамента контроля в сфере государственной службы Агентства по делам госслужбы.