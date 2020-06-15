Кадровые назначения
Назначен руководитель управления стратегии и бюджета Алматы
Распоряжением акима города Алмас Батанов назначен руководителем управления стратегии и бюджета Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.   

Алмас Батанов родился 21 ноября 1977 года. В 2000 году окончил Казахский государственный аграрный университет, в 2004-м – Алматинский университет технологий и бизнеса, в 2010 году – Университет Ноттингема.

Трудовую деятельность начал в 2000 году ведущим специалистом республиканского государственного предприятия "Метрология" города Алматы.

С 2000 по 2009 годы занимал должности главного специалиста, руководителя отдела, руководителя управления, заместителя руководителя центра, руководителя центра республиканского государственного предприятия "Казахстанский метрологический институт" в городах Алматы и Нур-Султан.

С 2013 по 2014 год занимал пост директора департамента регионального мониторинга и оценки Министерства регионального развития Республики Казахстан.

С 2014 по 2016 годы – советник заместителя Премьер-министра Республики Казахстан, заместитель председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

С 2016 по 2019 годы был заместителем руководителя канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан, председателем Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, а также заведующим секретариатом Государственного секретаря Республики Казахстан.

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