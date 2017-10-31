Назначен секретарь партии "Нұр Отан"

Сегодня по согласованию с Президентом Нурсултаном Назарбаевым и председателем партии "Нұр Отан" первый заместитель председателя партии Мухтар Кул-Мухаммед представил коллективу Центрального аппарата нового секретаря партии Габидуллу Абдрахимова, который сменил на этом посту Заутбека Турисбекова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.
Мухтар Кул-Мухаммед поблагодарил Заутбека Турисбекова за эффективную работу в должности секретаря партии и пожелал ему дальнейших успехов на посту первого заместителя председателя Всемирной ассоциации казахов, который он занял в июне текущего года.
Абдрахимов Габидулла Рахматуллаевич родился 23 января 1975 года в Южно-Казахстанской области. Имеет два высших образования: экономист, государственное администрирование. Владеет казахским, русским, немецким и английским языками. В разные годы занимал ответственные руководящие посты. Возглавлял Агентство РК по делам государственной службы, Агентство по защите конкуренции РК, был руководителем Канцелярии Премьер-министра, заместителем руководителя Администрации Президента РК.
До назначения секретарем партии "Нұр Отан" работал акимом Шымкента.