Назначен суд над полицейским, сбившим насмерть 23-летнего парня в Костанае
Инга Селезнева
Судебное заседание над полицейским, сбившим насмерть 23-летнего Максата Оспанова в Костанае, назначено на 4 апреля 2018 года, сообщает Kazpravda.kz.
В суд № 2 города Костанай поступило уголовное дело в отношении гражданина 1985 года рождения, который обвиняется по части 3 статьи 345 УК РК в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также по статье 347 УК РК в оставлении места дорожно-транспортного происшествия.
"Согласно обвинительному акту в октябре 2017 года около 06:00 часов в Костанае гражданин Т., находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки Kia Rio, в результате чего совершил наезд на пешехода гражданина О., который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Судебное заседание назначено на 4 апреля 2018 года", – сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.
Ранее информационный портал Alau.kz, ссылаясь на пресс-службу ДВД Костанайской области, сообщил, что за рулем автомобиля находился сотрудник УВД Костаная.
"Он был в машине в нерабочее время, не на служебном автотранспорте. В отношении полицейского начато служебное расследование", – пишет издание.