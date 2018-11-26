Назначен вице-министр энергетики РК

Трудовую деятельность начал в 1996 г. инженером в гидрометаллургическом цехе АО "Алюминий Казахстан", где проработал до 2000 г.
В 2001–2007 гг. занимал должности специалиста, начальника управления, директора департамента в структуре Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса по гг. Астана, Актау, Караганда. В 2008–2010 г. возглавлял управление энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области.
В 2010–2013 гг. — президент АО "Казахэнергоэкспертиза". В 2013–2014 работал директором департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК.
Напомним, 7 ноября на заседании Совета безопасности в Акорде Генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров заявил, что недавно назначенный на пост вице-министра энергетики Анатолий Шкарупа имеет отношение к хищению 215 млн тенге, выделенных в 2015 году на установку приборов учета в Сарани, где вообще нет центрального отопления. Счетчики просто монтировались в пустые стены. По словам Генпрокурора, к Шкарупе, который ранее занимал должность акима Сарани, есть серьезные претензии со стороны закона.
19 ноября специализированный межрайонный следственный суд удовлетворил ходатайство органа, ведущего расследование, об избрании меры пресечения в виде содержание под стражей на два месяца в отношении Шкарупы Анатолия Валерьевича. Санкция продлится до 16 января 2019 года.
Ранее 2 марта официальный представитель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Нурлан Жахин сообщил о том, что Национальным бюро по противодействию коррупции пресечена преступная деятельность должностных лиц Министерства энергетики РК.
Вице-министр энергетики Г. Садибеков в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО "Аймак" Д. Дуанбек похитили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. В преступной схеме также участвовал руководитель департамента Минэнерго Ж. Нурбеков и представители подрядчика С. Жумалинов и Б. Кадирберлин.
