Назначен вице-министр энергетики РК

Фото с сайта Премьер- министра РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович назначен на должность вице-министра энергетики РК. Ранее занимавший данный пост Анатолий Шкарупа освобожден от должности согласно поданному заявлению, передает Kazpravda.kz со ссылкой на главы Правительства.

Сунгат Есимханов родился в 1973 г. в Павлодарской области. В 1996 году окончил Павлодарский индустриальный институт, в 2007 г. – Карагандинский институт актуального образования "Болашак".



Трудовую деятельность начал в 1996 г. инженером в гидрометаллургическом цехе АО "Алюминий Казахстан", где проработал до 2000 г.



В 2001–2007 гг. занимал должности специалиста, начальника управления, директора департамента в структуре Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса по гг. Астана, Актау, Караганда. В 2008–2010 г. возглавлял управление энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области.



В 2010–2013 гг. — президент АО "Казахэнергоэкспертиза". В 2013–2014 работал директором департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК.

С августа 2014 г. и до настоящего времени занимал должность председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.



Напомним, 7 ноября на заседании Совета безопасности в Акорде Генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров заявил, что недавно назначенный на пост вице-министра энергетики Анатолий Шкарупа имеет отношение к хищению 215 млн тенге, выделенных в 2015 году на установку приборов учета в Сарани, где вообще нет центрального отопления. Счетчики просто монтировались в пустые стены. По словам Генпрокурора, к Шкарупе, который ранее занимал должность акима Сарани, есть серьезные претензии со стороны закона.