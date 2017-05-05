Назначен вице-министр финансов Казахстана

Политика
Назначен вице-министр финансов Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

"Приказом министра финансов Республики Казахстан Баедилов Канат Ескендирович освобожден от занимаемой должности председателя Комитета казначейства Министерства финансов в связи с назначением в соответствии с постановлением правительства РК от 4 мая 2017 года № 246 вице-министром финансов РК", – говорится в сообщении. 

Баедилов закончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Работал председателем Налогового комитета по городу Алматы, заместителем председателя Налогового комитета МФ РК, начальником налогового департамента по городу Астане, председателем Комитета казначейства МФ РК.

