Назначен вице-министр финансов Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Приказом министра финансов Республики Казахстан Баедилов Канат Ескендирович освобожден от занимаемой должности председателя Комитета казначейства Министерства финансов в связи с назначением в соответствии с постановлением правительства РК от 4 мая 2017 года № 246 вице-министром финансов РК", – говорится в сообщении.
Баедилов закончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Работал председателем Налогового комитета по городу Алматы, заместителем председателя Налогового комитета МФ РК, начальником налогового департамента по городу Астане, председателем Комитета казначейства МФ РК.
"Приказом министра финансов Республики Казахстан Баедилов Канат Ескендирович освобожден от занимаемой должности председателя Комитета казначейства Министерства финансов в связи с назначением в соответствии с постановлением правительства РК от 4 мая 2017 года № 246 вице-министром финансов РК", – говорится в сообщении.
Баедилов закончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Работал председателем Налогового комитета по городу Алматы, заместителем председателя Налогового комитета МФ РК, начальником налогового департамента по городу Астане, председателем Комитета казначейства МФ РК.