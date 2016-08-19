Назначен вице-министр информации и коммуникаций РК
Айнур Курамысова
Назначен вице-министр информации и коммуникаций Республики Казахстан. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ведомства Даурен Абаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Дорогие друзья! Хочу поделиться новостью о назначении Ажибаева Алана Газизовича вице-министром, курирующим сферу информации. Алана Ажибаева хорошо знает, пожалуй, вся журналистская братия. В середине 90-х он начинал свою карьеру простым ведущим на радио "Mакс", затем работал редактором программ и телеведущим в Телерадиокомпании "31 канал". В разные годы возглавлял радио "Караван", был генеральным продюсером Телерадиокомпании "ТАН" и радио "Тенгри ФМ". До недавнего времени руководил общественно-политическими газетами "Айқын" и "Литер", – написал министр.
Даурен Абаев отметил, что перед отраслью стоят большие задачи, и выразил уверенность, что профессионализм и большой опыт журналистской работы Алана Ажибаева помогут с успехом их реализовать.
"Желаю ему плодотворной и эффективной работы!" – резюмировал Абаев.