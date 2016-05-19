​Назначен вице-министр МНЭ

Как сообщает пресс-служба МНЭ РК, Роман Скляр окончил Павлодарский монтажный техникум, Павлодарский государственный университет, Московский институт современного бизнеса, Казахский институт правоведения и международных отношений. В разные годы Р. Скляр работал начальником управления государственных закупок, руководителем аппарата, заместителем акима города Павлодара, директором департамента энергетики и коммунального хозяйства города Астаны, заместителем акима, первым заместителем акима Павлодарской области, вице-министром транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, вице-президентом АО «НК «Казахстан темир жолы». С марта 2016 года – депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию.