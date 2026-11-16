Назначен вице-министр науки и высшего образования

Кадровые назначения

Гани Ныгыметов назначен вице-министром науки и высшего образования РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Фото: Пресс-служба правительства

Родился в 1983 году в Актюбинской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Монтерейский институт международных исследований (США), NU.

Трудовую деятельность начал в 2003 году в Конгрессе молодежи Казахстана.

2007-2009 гг. — эксперт-аналитик, менеджер проекта Департамента государственного управления АО «Национальный аналитический центр при Правительстве и Национальном Банке РК».

2009-2012 гг. — директор Департамента международного сотрудничества АО «Назарбаев Университет».

2012-2013 гг. — заместитель генерального директора по развитию – директор Центрального офиса по науке ЧУ «Центр энергетических исследований», генеральный директор по развитию бизнеса ЧУ «Nazarbayev University Research & Innovation System».

2013-2016 гг. — президент АО «Центр международных программ».

2016-2017 гг. — исполнительный директор ТОО «Центр стратегических инициатив».

2017-2018 гг. — директор ТОО «Институт Евразийской интеграции».

2018-2020 гг. — заместитель заведующего, заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента РК.

2020-2022 гг. — заместитель акима Северо-Казахстанской области.

2022-2023 гг. — государственный инспектор Администрации Президента РК.

2023-2024 гг. — заместитель руководителя Аппарата Сената Парламента РК.

С апреля 2024 года по настоящее время занимал должность ректора НАО «Алматинский университет энергетики и связи им. Гумарбека Даукеева».

#назначение #вице-министр #наука

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