Назначен вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК

Политика
фото с сайта Премьер-министра РК
Тимур Шаймергенов назначен вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности РК, передает Кazpravda.kz.

"Постановлением Правительства Шаймергенов Тимур Тулегенович назначен вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", – говорится в сообщении на сайте Премьер-министра РК.

Тимур Шаймергенов родился в 1982 году в Жамбылской области. В 2004 году окончил Институт международных профессий в Алматы, в 2009 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК.

В 2009-2017 годы проходил программы обучения для руководящего состава в Гарвардском, Оксфордском, Кембриджском, Пенсильванском, Колумбийском университетах.

Имеет квалификации специалиста в области международных отношений и безопасности, стратегического менеджмента и управления рисками. Владеет казахским, русским, английским языками.

Трудовую деятельность начал в 2004 году в Казахском национальном университете им. аль-Фараби, занимал различные должности в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК, аппаратах Мажилиса Парламента РК и Совета Безопасности РК. Член Общественного совета при МИД РК.

До назначения в Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности РК работал в системе Администрации Президента РК.

Награжден медалями "25 лет Ассамблее народа Казахстана", "20 лет Конституции РК", "25 лет Независимости РК", "25 лет Дипломатической службе РК", "25 лет Комитету национальной безопасности РК".

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