Назначен вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК

Тимур Шаймергенов назначен вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности РК, передает Кazpravda.kz.
"Постановлением Правительства Шаймергенов Тимур Тулегенович назначен вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", – говорится в сообщении на сайте Премьер-министра РК.
Тимур Шаймергенов родился в 1982 году в Жамбылской области. В 2004 году окончил Институт международных профессий в Алматы, в 2009 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК.
В 2009-2017 годы проходил программы обучения для руководящего состава в Гарвардском, Оксфордском, Кембриджском, Пенсильванском, Колумбийском университетах.
Имеет квалификации специалиста в области международных отношений и безопасности, стратегического менеджмента и управления рисками. Владеет казахским, русским, английским языками.
Трудовую деятельность начал в 2004 году в Казахском национальном университете им. аль-Фараби, занимал различные должности в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК, аппаратах Мажилиса Парламента РК и Совета Безопасности РК. Член Общественного совета при МИД РК.
До назначения в Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности РК работал в системе Администрации Президента РК.
Награжден медалями "25 лет Ассамблее народа Казахстана", "20 лет Конституции РК", "25 лет Независимости РК", "25 лет Дипломатической службе РК", "25 лет Комитету национальной безопасности РК".
"Постановлением Правительства Шаймергенов Тимур Тулегенович назначен вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", – говорится в сообщении на сайте Премьер-министра РК.
Тимур Шаймергенов родился в 1982 году в Жамбылской области. В 2004 году окончил Институт международных профессий в Алматы, в 2009 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК.
В 2009-2017 годы проходил программы обучения для руководящего состава в Гарвардском, Оксфордском, Кембриджском, Пенсильванском, Колумбийском университетах.
Имеет квалификации специалиста в области международных отношений и безопасности, стратегического менеджмента и управления рисками. Владеет казахским, русским, английским языками.
Трудовую деятельность начал в 2004 году в Казахском национальном университете им. аль-Фараби, занимал различные должности в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК, аппаратах Мажилиса Парламента РК и Совета Безопасности РК. Член Общественного совета при МИД РК.
До назначения в Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности РК работал в системе Администрации Президента РК.
Награжден медалями "25 лет Ассамблее народа Казахстана", "20 лет Конституции РК", "25 лет Независимости РК", "25 лет Дипломатической службе РК", "25 лет Комитету национальной безопасности РК".