Назначен вице-министр общественного развития РК

Постановлением Правительства Омарбекова Жулдыз Кажикеновна назначена на должность вице-министра общественного развития Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Жулдыз Омарбекова родилась в 1983 году в Алматы. Окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Специалист по юриспруденции, кандидат социологических наук.
Трудовую деятельность начала в 2001 году. В различные годы работала преподавателем социологии; исполнительным директором, президентом благотворительного фонда "Бауыржан".
В 2013–2014 гг. занимала должность и.о. руководителя, руководителя управления культуры Алматы, в 2014–2015 гг. работала заместителем акима Наурызбайского района Алматы.
С мая 2016 года по настоящее время - первый заместитель председателя Алматинского городского филиала партии "Нур Отан".
Жулдыз Омарбекова родилась в 1983 году в Алматы. Окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Специалист по юриспруденции, кандидат социологических наук.
Трудовую деятельность начала в 2001 году. В различные годы работала преподавателем социологии; исполнительным директором, президентом благотворительного фонда "Бауыржан".
В 2013–2014 гг. занимала должность и.о. руководителя, руководителя управления культуры Алматы, в 2014–2015 гг. работала заместителем акима Наурызбайского района Алматы.
С мая 2016 года по настоящее время - первый заместитель председателя Алматинского городского филиала партии "Нур Отан".