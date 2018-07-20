Кадровые назначения

Назначен вице-министр общественного развития РК

Постановлением Правительства РК Берик Сакбайулы Арын назначен на должность вице-министра общественного развития РК и освобожден от должности вице-министра по делам религий и гражданского общества РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Берик Арын родился в 1969 году в Талдыкурганской области. Окончил Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "Филология", Казахский государственный юридический университет – по специальности "Юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 1994 году референтом, атташе управления стран Среднего, Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел РК.

С 1996 по 2001 год работал атташе, третьим, вторым и первым секретарем Посольства РК в Королевстве Саудовская Аравия.

С 2001 по 2002 год занимал должности начальника отдела департамента двустороннего сотрудничества Африки Министерства иностранных дел РК, начальника отдела департамента Азии, Ближнего Востока и Африки МИД РК.

С 2002 по 2006 год – советник Посольства РК в Арабской Республике Египет.

С 2006 по 2007 год – главный инспектор Центра внешней политики Администрации Президента РК.

С 2007 по 2009 год – заведующий отделом межпарламентских связей и международного сотрудничества аппарата Сената Парламента РК.

С 2009 по 2011 год работал заместителем руководителя аппарата Сената Парламента РК.

С 2011 по 2016 год – чрезвычайный и полномочный посол РК в Арабской Республике Египет.

С 2012 по 2016 год работал по совместительству постоянным представителем РК при Лиге Арабских Государств, чрезвычайным и полномочным послом РК в Королевстве Марокко, а также чрезвычайным и полномочным послом РК в Алжирской Народной Демократической Республике, Республике Тунис.

С июня 2016 года по настоящий момент занимал должность вице-министра по делам религий и гражданского общества РК.

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