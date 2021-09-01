Назначен вице-министр цифрового развития РК

Кадровые назначения
Фото: primeminister.kz
Постановлением Правительства Республики Казахстан Олжабеков Малик Серикович назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.   

Малик Олжабеков родился в 1986 году в Алматинской области.

Окончил университет КИМЭП, Казахский национальный университет им. аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 2010 году в должности менеджера отдела кадровой работы и документооборота в АО "Республиканский центр космической связи и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств".

В 2012-2017 гг. – работал на руководящих должностях в АО "Республиканский центр космической связи".

В 2017-2019 гг. – и.о. заместителя председателя; заместитель председателя Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности.

С августа 2019 года по настоящее время являлся заместителем председателя Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

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