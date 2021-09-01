Назначен вице-министр цифрового развития РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Олжабеков Малик Серикович назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Малик Олжабеков родился в 1986 году в Алматинской области.
Окончил университет КИМЭП, Казахский национальный университет им. аль-Фараби.
Трудовую деятельность начал в 2010 году в должности менеджера отдела кадровой работы и документооборота в АО "Республиканский центр космической связи и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств".
В 2012-2017 гг. – работал на руководящих должностях в АО "Республиканский центр космической связи".
В 2017-2019 гг. – и.о. заместителя председателя; заместитель председателя Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности.
С августа 2019 года по настоящее время являлся заместителем председателя Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
Малик Олжабеков родился в 1986 году в Алматинской области.
Окончил университет КИМЭП, Казахский национальный университет им. аль-Фараби.
Трудовую деятельность начал в 2010 году в должности менеджера отдела кадровой работы и документооборота в АО "Республиканский центр космической связи и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств".
В 2012-2017 гг. – работал на руководящих должностях в АО "Республиканский центр космической связи".
В 2017-2019 гг. – и.о. заместителя председателя; заместитель председателя Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности.
С августа 2019 года по настоящее время являлся заместителем председателя Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.