Назначен вице-министр здравоохранения РК

Вице-министром здравоохранения РК назначен кандидат медицинских наук, доктор делового администрирования Алексей Цой, сообщает Kazpravda.kz
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"Постановлением Правительства Республики Казахстан № 78 от 17 февраля 2017 года Цой Алексей Владимирович назначен вице-министром здравоохранения РК", – говорится в распространенной информации пресс-службы Минздрава РК.
Цой Алексей Владимирович в 2001 году окончил с отличием факультет лечебного дела Южно-Казахстанской государственной медицинской академии, врач; в 2007 году – юридический факультет Института международного права и международного бизнеса "Данекер", юрист;
2002–2004 годы – очная аспирантура в Казахской государственной медицинской академии;
2004–2007 годы – очная докторантура в РГП "Национальный научный медицинский центр";
Кандидат медицинских наук (2004).
2001–2007 годы – врач хирург-эндоскопист, старший научный сотрудник Центра восстановительной хирургии и трансплантологии, ведущий научный сотрудник Центра внутренней медицины РГП "Национальный научный медицинский центр" Министерства здравоохранения РК;
2002–2004 годы – менеджер по развитию территории по Астане фармацевтической компании GlaxoSmithKline;
2006–2009 годы – генеральный секретарь ОО "Евроазиатское респираторное общество";
2007–2010 годы – директор РГП "Центр внедрения современных медицинских технологий" Управления делами Президента РК;
2010–2011 годы – начальник ГУ "Медицинский центр Управления делами Президента РК" (политическая государственная служба), главный редактор журнала "Вестник МЦ УДП РК";
С ноября 2011-го до назначения вице-министром занимал должность главного врача городской больницы № 1 акимата Астаны.
17 февраля 2017 года назначен вице-министром здравоохранения.