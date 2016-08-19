А. Ажибаев родился 22 января 1974 года в Алматы, в 1996 году окончил Алматинский государственный университет им. Абая. С августа 1994 по сентябрь 1995 года работал радиоведущим телерадиокомпании «Макс». С сентября 1995 по август 1997 года трудился теле- и радиоведущим телерадиокомпании «31 канал». С сентября 1997 года по сентябрь 1998 года занимал должность программного директора ТОО «Телерадиокомпания «City».

С февраля 1999 года по сентябрь 1999 года – директор «Радио Караван». Позже занимался предпринимательской деятельностью.

С февраля 2008 года по январь 2010 года занимал должность генерального продюсера ТОО «Телерадиокомпания «Тан», с декабря 2009 года по май 2012 года – генеральный продюсер радио Тенгри ФМ. С июня 2012 по январь 2014 года занимал долж­ность генерального директора SKYMAX MEDIA. С февраля 2014 года по август 2016 года – директор общественно-политических газет «Айқын» и «Литер».

За период трудовой деятельности в СМИ прошел все этапы профессионального становления. Принимал непосредственное участие в разработке и внедрении стратегических концепций деятельности теле- и радиокомпаний, сообщили в Министерстве информации и коммуникаций.