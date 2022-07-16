Назначен заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией РК

14 июля по согласованию с Администрацией Президента приказом Министра внутренних дел на должность заместителя Главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан назначен генерал-майор Бауржан Абжанов.

Генерала с высоким назначением поздравил и представил личному составу Главного командования Национальной гвардии Заместитель министра внутренних дел РК – Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Еркин Ботаканов.

– Бауржана Садыковича, уверен, знают все здесь собравшиеся уже много лет. Тем не менее вкратце расскажу о своем боевом товарище. Авторитет у него высокий и среди руководства, и среди подчиненных. Прошел служебный путь: от курсанта и лейтенанта до генерал-майора, от командира взвода до руководителя регионального масштаба. В данном случае крайняя должность нашего генерала – Начальник Академии Национальной гвардии РК в городе Петропавловск. Как профессионального военного руководителя и настоящего офицера, думаю, знают все военнослужащие в регионах и в центре. Уверен, на новом поприще Бауржан Садыкович это докажет еще раз и принесет максимальную пользу и государству и войскам правопорядка.

В свою очередь генерал Бауржан Абжанов высказал теплые слова благодарности в адрес руководства МВД и командования Национальной гвардии за оказанное высокое доверие. Затем заверил, что приложит максимум энергии и трудолюбия для оправдания высказанного ему доверия.

Абжанов Бауржан Садыкович родился 10 апреля 1968 года в селе Мадениет Энбекшильдерского района Кокчетавской (ныне Акмолинской) области. В 1990-м году Окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР. В 1998 году Военную академию имени М.В. Фрунзе, а в 2013-м – Академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, в городе Москва.

С 1990 года по 2012 года проходил службу на разных должностях от командира взвода до командира соединения Внутренних войск МВД РК. Был командующим региональным командованием «Шығыс» Национальной гвардии, начальником инспекторско-аналитического управления - секретарем Военного совета Главного командования Национальной гвардии. В 2018-м году возглавил Академию Национальной гвардии РК.

Принимал участие в урегулировании межнационального конфликта в республиках Закавказья с июня по август 1988 года, с ноября 1988 года по январь 1989 года и с июня по июль 1989 года.

Указом Президента РК от 5 мая 2011 года ему было присвоено воинское звание генерал-майор.

Является Заслуженным работником МВД, награжден 27 медалями СССР и Республики Казахстан и доктором философии PhD, профессором Академии военных наук Казахстана.