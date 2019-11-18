Фото предоставлено источником
Распоряжением Премьер-министра РК Смагулов Олжас Мухтарович назначен заместителем руководителя Канцелярии Премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Олжас Смагулов родился в городе Алматы. Окончил Американский интерконтинентальный университет, Калифорнийский государственный политехнический университет, Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Ж. Хана, Лондонскую школу экономики и политических наук.
В разное время работал главным специалистом аппарата акима Атырауской области, заместителем руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области, главным экспертом социально-экономического отдела Канцелярии Премьер-министра РК, заместителем руководителя аппарата акима Актюбинской области, руководителем Управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области.
С июля 2018 года занимал должность заместителя акима Актюбинской области.