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Мошенники пишут сообщения от имени главы Минкультуры Аиды Балаевой
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Токаев: Казахстан высоко ценит тесное партнерство с Китаем
Тела погибших в Кыргызстане детей доставили в Усть-Каменогорск
Казахстан передал 2,7 тонны продуктов питания для пострадавших от селя кыргызстанцев
В турецкой Бурсе из-за лесного пожара эвакуировали студентов
Около 200 тысяч человек эвакуировали в провинции Китая из-за ливней
В начале июля спадет жара
Границы Мангистауской области будут изменены
Пострадавшим от паводка вручили ключи от новых домов в Павлодарской области
В июне курс тенге ослаб на 5% – Нацбанк
Тюремный срок получила организатор финпирамиды Qnet в Костанае
Сегодня стартует Уимблдонский теннисный турнир
В Кыргызстане сель смыл автомобиль, есть погибшие
Служебная собака нашла пропавшую женщину в Атырау
Более 19 тонн зараженной сливы выявили на границе с Кыргызстаном
Искаженную статистику в животноводстве выправили в Минсельхозе
Химическая кастрация: уникальную экспертизу внедрят в Казахстане
Курт с ягодами и кумыс с экстрактом тыквы запатентовали в Казахстане
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Строительные рынки переезжают за город
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
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Опубликованы итоги конкурса по избранию академиков
Онлайн-трансляция апелляционнного суда над Бишимбаевым состоится 26 июня
Заповедник Барсакельмес отмечает 85-летие
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
Маулен Ашимбаев встретился с главным комиссаром Индии по выборам
Проект по освоению месторождения вольфрамовых руд в Алматинской области введут до конца года
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
В Алматы завершился 26-й юношеский чемпионат Азии по шахматам
Строительство ветровых электростанций обсудил Роман Скляр с китайским инвестором
В Астане благоустраивают дворы и скверы
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Свыше 1,3 млрд тенге направят на восстановление ЛЭП в Костанайской области после паводков
Еврокомиссия начала проверку в отношении Apple
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В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
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