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Свежий выпуск
26 февраля 2015 г. 23:00
770
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09:05
Мошенники пишут сообщения от имени главы Минкультуры Аиды Балаевой
08:48
В горах Алматинской области спасли туристов
08:27
С 1 июля работники лесных и природоохранных учреждений РК начнут получать надбавки
11:00
Токаев: Казахстан высоко ценит тесное партнерство с Китаем
09:39
Тела погибших в Кыргызстане детей доставили в Усть-Каменогорск
08:22
Казахстан передал 2,7 тонны продуктов питания для пострадавших от селя кыргызстанцев
10:57
В турецкой Бурсе из-за лесного пожара эвакуировали студентов
10:04
Около 200 тысяч человек эвакуировали в провинции Китая из-за ливней
10:15
В начале июля спадет жара
12:19
Границы Мангистауской области будут изменены
11:51
Пострадавшим от паводка вручили ключи от новых домов в Павлодарской области
11:43
В июне курс тенге ослаб на 5% – Нацбанк
13:09
Тюремный срок получила организатор финпирамиды Qnet в Костанае
12:58
Сегодня стартует Уимблдонский теннисный турнир
12:37
В Кыргызстане сель смыл автомобиль, есть погибшие
12:51
Служебная собака нашла пропавшую женщину в Атырау
13:27
Более 19 тонн зараженной сливы выявили на границе с Кыргызстаном
14:10
Искаженную статистику в животноводстве выправили в Минсельхозе
14:26
Химическая кастрация: уникальную экспертизу внедрят в Казахстане
13:41
Курт с ягодами и кумыс с экстрактом тыквы запатентовали в Казахстане
24 июня 2024 г. 18:08
Токаев переговорил по телефону с Путиным
29 июня 2024 г. 4:30
Строительные рынки переезжают за город
25 июня 2024 г. 10:35
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
26 июня 2024 г. 1:30
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
26 июня 2024 г. 1:27
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
24 июня 2024 г. 19:00
Девушка выпала с колеса обозрения в парке Алматы
25 июня 2024 г. 20:53
Опубликованы итоги конкурса по избранию академиков
25 июня 2024 г. 16:15
Онлайн-трансляция апелляционнного суда над Бишимбаевым состоится 26 июня
25 июня 2024 г. 0:30
Заповедник Барсакельмес отмечает 85-летие
27 июня 2024 г. 10:39
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
24 июня 2024 г. 19:25
Маулен Ашимбаев встретился с главным комиссаром Индии по выборам
26 июня 2024 г. 17:42
Проект по освоению месторождения вольфрамовых руд в Алматинской области введут до конца года
28 июня 2024 г. 1:00
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
25 июня 2024 г. 1:00
В Алматы завершился 26-й юношеский чемпионат Азии по шахматам
24 июня 2024 г. 19:35
Строительство ветровых электростанций обсудил Роман Скляр с китайским инвестором
24 июня 2024 г. 19:14
В Астане благоустраивают дворы и скверы
25 июня 2024 г. 1:23
«Эхо степей» раздавалось в Париже
24 июня 2024 г. 18:39
Число погибших в Дагестане выросло до 20
24 июня 2024 г. 15:07
Свыше 1,3 млрд тенге направят на восстановление ЛЭП в Костанайской области после паводков
24 июня 2024 г. 17:09
Еврокомиссия начала проверку в отношении Apple
5 июня 2024 г. 7:57
Консолидация и развитие
6 июня 2024 г. 3:30
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
1 июня 2024 г. 17:30
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
1 июня 2024 г. 17:00
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
1 июня 2024 г. 0:26
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
1 июня 2024 г. 18:30
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
1 июня 2024 г. 19:00
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
1 июня 2024 г. 18:00
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
3 июня 2024 г. 9:22
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
8 июня 2024 г. 4:30
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
18 июня 2024 г. 3:00
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
14 июня 2024 г. 3:37
Фанаты Димаша изучают казахский язык
15 июня 2024 г. 4:00
Новый этап развития системы здравоохранения страны
20 июня 2024 г. 2:00
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
12 июня 2024 г. 4:00
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Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
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Казахстанская правда
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