меню
Личный кабинет
Законы
Объявления
Официально
Свежий выпуск
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Спецпроекты
Подписка
Поиск
Войти
Рус
Рус
Eng
Qaz
Президент
Политика
Экономика
Происшествия
Общество
Технологии
Культура
Спорт
В мире
USD, 463,55
USD 463,55
RUB, 7,64
RUB 7,64
EUR, 473,93
EUR 473,93
Назначение
Статьи
17 февраля 2017 г. 6:40
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Telegram
Whatsapp
Популярное
Все
За сутки
За неделю
За месяц
00:30
Водители обращают внимание на участившиеся остановки автомобилей полицией, иногда без объяснения причин
00:00
Почти год прошел после трагических январских событий. Они оставили неизгладимый след в истории Казахстана и жизни людей, которые в те дни были на передовой
02:30
Представители миссии Тюркской парламентской ассамблеи (ТюркПА) о выборах Президента. Рубрика Политика
01:00
Новая ТЭЦ появится в Семее лишь к 2027 году. Пока же в правобережной части областного центра наблюдается дефицит теплоэнергии
01:30
Начало нового пути
02:00
Век тюркского мира
03:30
Предвзятая оценка
04:00
Блестящая организация, прозрачность, открытость, свобода
03:00
Мнениями о состоявшихся выборах Президента РК продолжили делиться в Астане 21 ноября международные наблюдатели
05:00
Осознанный выбор на пути к демократии
04:30
Свои мнения об уровне и качестве внеочередных президентских выборов озвучили на пресс-конференции в Астане представители миссии Организации тюркских государств
01:07
Системная трансформация страны
01:00
«Фишка» от многодетной мамы
01:01
Куда привела история
01:19
Важные шаги строительства Справедливого Казахстана
00:59
Лаиб приглашает на праздник
01:28
Казахстанцев ждут перемены
01:24
Историю делают люди!
01:12
Мамуля, где ваша дочка?
01:05
Безопасность – важнейшая составляющая
15 ноября 2022 г. 18:10
Токаев запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы
16 ноября 2022 г. 19:57
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
17 ноября 2022 г. 11:20
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
18 ноября 2022 г. 18:41
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
16 ноября 2022 г. 14:16
Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК
15 ноября 2022 г. 16:10
Касым-Жомарт Токаев прилетел в Алматы
15 ноября 2022 г. 18:48
Педофил через соцсети выкупал у детей их обнаженные фото
18 ноября 2022 г. 18:20
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
18 ноября 2022 г. 19:08
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
18 ноября 2022 г. 20:05
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
18 ноября 2022 г. 17:43
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
18 ноября 2022 г. 17:03
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
17 ноября 2022 г. 19:20
Токаев наградил орденами двух столичных пожарных
18 ноября 2022 г. 19:41
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
16 ноября 2022 г. 16:30
Токаев: В казахстанском обществе должен укорениться культ знаний, а не диплома
16 ноября 2022 г. 21:50
О цифровизации торговли высказался Жумангарин
15 ноября 2022 г. 16:07
Беглого иностранного преступника нашли через 17 лет в Казахстане
18 ноября 2022 г. 16:25
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
19 ноября 2022 г. 9:58
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
19 ноября 2022 г. 11:35
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
23 октября 2022 г. 11:05
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
23 октября 2022 г. 9:14
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
24 октября 2022 г. 17:33
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
29 октября 2022 г. 8:43
Иманбек Зейкенов женился
4 ноября 2022 г. 15:45
Новый праздник появился в Казахстане
30 октября 2022 г. 8:31
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
3 ноября 2022 г. 6:00
Закон Республики Казахстан Об амнистии
6 ноября 2022 г. 15:45
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
23 октября 2022 г. 15:56
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
11 ноября 2022 г. 17:25
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
4 ноября 2022 г. 17:43
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
29 октября 2022 г. 12:40
Избранница Иманбека из родного Аксу
23 октября 2022 г. 13:21
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
12 ноября 2022 г. 0:01
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
13 ноября 2022 г. 8:44
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
23 октября 2022 г. 18:05
В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом
12 ноября 2022 г. 0:45
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
28 октября 2022 г. 18:19
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
12 ноября 2022 г. 0:30
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
4 ноября 2022 г. 19:40
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Свежий номер
Весь архив
Казахстанская правда
243 (27517)
Оформить подписку
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Читайте также
Статьи
Системная трансформация страны
22 ноября 2022 г. 1:07
Статьи
Безопасность – важнейшая составляющая
22 ноября 2022 г. 1:05
Статьи
Дружба на века
22 ноября 2022 г. 1:03
Статьи
Куда привела история
22 ноября 2022 г. 1:01
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Архив
[[year]]
[[month.label]]
[[day]]