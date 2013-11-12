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Экономика
12 ноября 2013 г. 6:06
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02:09
Больше половины инвестпроектов по строительству молочно-товарных ферм в Костанайской области на грани срыва
01:05
В Шымкенте можно запросто остаться без земли и компенсации
00:32
Твой успех в твоих руках. Так считает житель Аральска Жансерик Нысанбаев, который сумел воплотить мечту в жизнь
01:39
Владельцы баз отдыха на Бухтарминском водохранилище пришли в замешательство от новых требований коммунальщиков
03:20
Спасибо дедушке! Анель Пимичева уверена, что казахский язык лучше учить через песни
02:46
В микрорайоне «Бірлік» поселятся до 3 000 человек
03:55
Порядок начинается в голове
04:30
Чистота должна стать нормой. Кто штрафует граждан, разбрасывающих мусор?
07:57
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль: Мы нацелены на дальнейшее укрепление стратегического партнерства с Казахстаном
08:04
Совместные проекты промышленной кооперации обсудили Скляр и Мантуров
08:22
О работе КТК поговорили вице-премьеры Казахстана и России
08:15
«QazaqGaz» и «Газпром» договорились о транзите газа через территорию Казахстана
02:01
Частица аула в городской среде
02:43
Завершился V Международный театральный молодежный форум стран СНГ, Балтии и Грузии
02:33
Закон Республики Казахстан
08:39
Оперштаб по борьбе с саранчой: вице-премьер и руководство МСХ выехали в регионы
03:00
Закон Республики Казахстан
02:18
Закон Республики Казахстан
02:27
Распоряжение Главы государства
08:57
Казахстанский таеквондист стал победителем турнира в Люксембурге
5 июня 2024 г. 7:57
Консолидация и развитие
6 июня 2024 г. 3:30
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
8 июня 2024 г. 4:30
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
4 июня 2024 г. 10:39
Ночные автобусы будут ездить до утра в Астане
4 июня 2024 г. 2:54
Мед Алтая ценят за насыщенный аромат, вкус и целебность
4 июня 2024 г. 0:37
Лето начинается с фестиваля. Участниками «Опералии-2024» станут звезды оперы и балета из девяти стран
5 июня 2024 г. 14:07
Дело Бишимбаева: Брат Салтанат Нукеновой рассказал о подготовке к апелляционному суду
5 июня 2024 г. 16:44
Делегация Penn State прибыла в Казахстан для переговоров с Satbayev University
4 июня 2024 г. 1:10
Активисты выявили массу изъянов, допущенных при установке системы уличного освещения
4 июня 2024 г. 4:47
Мечты и планы юных курсантов
5 июня 2024 г. 3:31
Знание государственного языка сыграло для Марины Сахаровой судьбоносную роль
4 июня 2024 г. 1:39
Почему импортное продовольствие выдавливает казахстанские продукты с полок магазинов
4 июня 2024 г. 21:37
Токаев поговорил по телефону с эмиром Катара
6 июня 2024 г. 7:00
Для бабушки она всегда құлыншақ и ботақан
7 июня 2024 г. 17:34
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
5 июня 2024 г. 19:30
Аида Балаева рассказала о создании Казахстанского культурного центра в Пекине
5 июня 2024 г. 17:08
Касым-Жомарт Токаев подарил реанимобиль НКЦЭМ
5 июня 2024 г. 0:29
Дистанционная работа: быть или не быть?
8 июня 2024 г. 18:00
В Актюбинской области отремонтируют 866 км автодорог
5 июня 2024 г. 0:04
Яркий мотопробег и выступления парашютистов создали праздничную атмосферу в Алматинской области
30 мая 2024 г. 2:03
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
25 мая 2024 г. 2:10
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
18 мая 2024 г. 17:30
Международный день музеев отмечается в Казахстане
25 мая 2024 г. 11:00
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
31 мая 2024 г. 5:48
Триумф и трагедия казахских баев
31 мая 2024 г. 6:05
Костанайские археологи бьют тревогу
24 мая 2024 г. 12:42
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
15 мая 2024 г. 3:11
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
18 мая 2024 г. 19:00
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
1 июня 2024 г. 17:30
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
18 мая 2024 г. 0:49
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
1 июня 2024 г. 17:00
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
18 мая 2024 г. 2:03
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
25 мая 2024 г. 4:00
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
25 мая 2024 г. 15:17
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
1 июня 2024 г. 0:26
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
1 июня 2024 г. 18:30
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
1 июня 2024 г. 19:00
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
1 июня 2024 г. 18:00
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
25 мая 2024 г. 1:40
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
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Казахстанская правда
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