​Назначение в Мажилисе

551
Роза РАХМЕТУЛЛИНА

З. Утебаева окончила Московский институт экономики и права и аспирантуру Института социально-политических исследований Российской академии наук. Юрист, кандидат политических наук. С 1999 по 2001 год работала в Министерстве сельского хозяйства РК. С 2001-го до настоящего времени занимала различные должности в Аппарате Мажилиса Парламента РК. С 2008 года возглавляла отдел обеспечения деятельности Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК.

Награждена Почетной грамотой РК и несколькими юбилейными медалями.

