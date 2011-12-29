Назначения Указы

Указами Главы государства: Тасымов Бахтияр Сардарбекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия и освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Арабской Республике Египет, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Сирийской Арабской Республике, Королевстве Марокко по совместительству; Арын Берик Сакбайулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Арабской Республике Египет.