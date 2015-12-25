​Назначения

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Распоряжением Главы государства Сабиров Анвар Жоламанович назначен секретарем Высшего судебного совета Республики Казахстан – руководителем аппарата.
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Распоряжением Главы государства Келимбетов Кайрат Нематович назначен управляющим Международным финансовым центром «Астана».
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Указом Главы государства в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» продлены полномочия следующих политических государственных служащих, достигших пенсионного возраста:
Школьнику Владимиру Сергеевичу – министру энергетики Республики Казахстан до 31 декабря 2016 года включительно;
Кулагину Сергею Витальевичу – акиму Акмолинской области до 31 декабря 2018 года включительно;
Баталову Амандыку Габбасовичу – акиму Алматинской области до 22 ноября 2020 года включительно;
Измухамбетову Бактыкоже Салахатдиновичу – акиму Атырауской области до 1 сентября 2016 года;
Битимову Омиртаю Макашевичу – Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Казахстан в Исламской Республике Афганистан до 31 декабря 2018 года включительно;
Даненову Нурлану Жумагалиевичу – Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Казахстан во Французской Республике до 31 декабря 2018 года включительно.
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Распоряжением Главы государства в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» продлены полномочия следующих политических государственных служащих, достигших пенсионного возраста:
Касымбекову Махмуду Базаркуловичу – начальнику Канцелярии Президента Республики Казахстан до 31 декабря 2018 года включительно;
Баймолдиной Зауреш Хамитовне – заместителю министра юстиции Республики Казахстан до 31 декабря 2018 года включительно;
Божко Владимиру Карповичу – заместителю министра внутренних дел Республики Казахстан до 31 декабря 2016 года включительно;
Инкербаеву Дабыру Камыспаевичу – первому заместителю управляющего делами Президента Республики Казахстан до 31 декабря 2016 года включительно;
Сагынгали Алме – директору государственного учреждения «Музей Первого Президента Республики Казахстан» до 31 декабря 2016 года включительно.
Хроника
Распоряжением Главы государства Шпекбаев Алик Жаткамбаевич освобожден от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции в связи с переходом на другую работу.