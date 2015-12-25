​Назначения

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Распоряжением Главы государства Сабиров Анвар Жоламанович назначен секретарем Высшего судебного совета Рес­публики Казахстан – руководителем аппарата.

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Распоряжением Главы государства Келимбетов Кайрат Нематович назначен управляющим Международным финансовым центром «Астана».

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Указом Главы государства в соответствии с Законом Респуб­лики Казах­стан «О государственной службе Республики Казах­стан» продлены полномочия следующих политических государственных служащих, достигших пенсионного возраста:

Школьнику Владимиру Сергеевичу – министру энергетики Республики Казахстан до 31 декабря 2016 года включительно;

Кулагину Сергею Витальевичу – акиму Акмолинской области до 31 декабря 2018 года включительно;

Баталову Амандыку Габбасовичу – акиму Алматинской области до 22 нояб­ря 2020 года включительно;

Измухамбетову Бактыкоже Салахатдиновичу – акиму Атырауской области до 1 сентября 2016 года;

Битимову Омиртаю Макашевичу – Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Казахстан в Исламской Респуб­лике Афганистан до 31 декабря 2018 года включительно;

Даненову Нурлану Жумагалие­вичу – Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Казахстан во Французской Респуб­лике до 31 декабря 2018 года включительно.

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Распоряжением Главы государства в соответствии с Законом Рес­публики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» продлены полномочия следующих политических государственных служащих, достигших пенсионного возраста:

Касымбекову Махмуду Базаркуловичу – начальнику Канцелярии Президента Республики Казахстан до 31 декабря 2018 года включительно;

Баймолдиной Зауреш Хамитовне – заместителю министра юстиции Республики Казахстан до 31 декабря 2018 года включительно;

Божко Владимиру Карповичу – заместителю министра внут­ренних дел Респуб­лики Казахстан до 31 декабря 2016 года включительно;

Инкербаеву Дабыру Камыс­паевичу – первому заместителю управляющего делами Президента Республики Казахстан до 31 декабря 2016 года включительно;

Сагынгали Алме – директору государственного учреждения «Музей Первого Президента Республики Казахстан» до 31 декабря 2016 года включительно.

Хроника

Распоряжением Главы государства Шпекбаев Алик Жаткамбаевич освобожден от долж­ности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции в связи с переходом на другую работу.