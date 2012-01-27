НАЗНАЧЕНИЯ

Распоряжениями Главы государства:
Курмангалиева Жанна Дулатовна назначена ответственным секретарем Министерства культуры и информации Республики Казахстан и освобождена от должности ответственного секретаря Министерства культуры Республики Казахстан;
Дауешов Марат Еркинович назначен заведующим Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан;
Куанышев Жапсарбай Ильясович назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан;
Рахимжанов Амерхан Муратпекович назначен заведующим Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.