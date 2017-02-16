​Назначения

Идрисов Ерлан Абильфаизович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии;
Казыханов Ержан Хозеевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Ирландии, Республике Исландия по совместительству.
Распоряжениями Главы государства:
Курмангалиева Аида Даденовна назначена ответственным секретарем Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, она освобождена от должности ответственного секретаря Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан;
Токежанов Болат Турганович назначен ответственным секретарем Министерства здравоохранения Республики Казахстан.