​Назначения

Идрисов Ерлан Абильфаизович наз­начен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии;

Казыханов Ержан Хозеевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки, он освобожден от долж­ности Чрезвычайного и Полномочного Пос­ла Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Ирландии, Республике Исландия по совместительству.

Распоряжениями Главы государства:

Курмангалиева Аида Даденовна наз­начена ответственным секретарем Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, она освобождена от должности ответственного секретаря Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан;

Токежанов Болат Турганович назначен ответственным секретарем Министерства здравоохранения Республики Казахстан.