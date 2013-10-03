меню
Личный кабинет
Законы
Объявления
Официально
Свежий выпуск
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
30 лет Независимости
Рухани Жаңғыру
Независимость: год за годом
STOP Коррупция
"Киноархив"
"Простые истории"
Мир Абая
Қазақ тілі
Закон и Порядок
Коронавирус
Эксперт-совет
Летопись «Казправды»
Планета
Комиксы
Архив рисунков
Дело из архива
Литературная гостиная
Казахстан: первые шаги. История в карикатурах
Акции "Казахстанской правды"
Проект "Летопись Независимости"
Туризм и путешествия
Кадровые назначения
Послание Президента
Кадровый резерв
Казахстан в цифрах
Год волонтера
Славные имена Великой степи
Взрывы в Жамбылской области
Спецпроекты
Подписка
Поиск
Войти
Рус
Рус
Eng
Qaz
Президент
Политика
Экономика
Происшествия
Общество
Технологии
Культура
Спорт
В мире
USD, 473,45
USD 473,45
RUB, 7,89
RUB 7,89
EUR, 481,21
EUR 481,21
Экономика
Назначения
3 октября 2013 г. 5:19
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Telegram
Whatsapp
Популярное
Все
За сутки
За неделю
За месяц
08:41
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
02:21
Визит политической и практической значимости
00:30
Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
00:00
Вандалы уничтожают петроглифы на юге Казахстана
00:15
Легендарные горные маршруты между Казахстаном и Кыргызстаном возобновляют спустя 13 лет
02:12
Важный сигнал мировому сообществу
02:28
С чистого листа
02:35
Важнейший драйвер экономики
02:30
Объединяющая сила искусства
02:46
Заключение Конституционного Совета Республики Казахстан от 13 сентября 2022 года № 2
02:41
Диалоги с Достоевским
02:34
Из-под палки не пойдет
02:33
Караван добрых дел
09:57
Конституционный Совет принял решение по обращению Токаева
02:37
Избежать ревизии не удастся
08:16
"Помогайка" оформил на водителя 3 кредита в Туркестанской области
10:25
VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий начал свою работу в Нур-Султане
09:03
Наркодельца со "стажем" выдали закладчики в Алматы
09:58
Назначен глава Департамента экологии по Улытауской области
09:31
Пострадавших при тушении пожара спасателей наградили в Абайской области
13 сентября 2022 г. 8:20
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
12 сентября 2022 г. 13:25
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
7 сентября 2022 г. 0:00
«Точечные эксперименты» градостроительства
7 сентября 2022 г. 0:30
А вы знали, что, даже если съедать по одному яблоку в день, потребуется около 20 лет, чтобы попробовать каждый из более чем 7 тыс. их сортов?
7 сентября 2022 г. 0:45
Вода нуждается в защите
7 сентября 2022 г. 0:00
Лучше летом у костра, чем зимой на солнце
13 сентября 2022 г. 0:05
Реформатор с большой буквы
12 сентября 2022 г. 9:38
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
7 сентября 2022 г. 1:15
Школьный специалист по компьютерной технике рассчитался по букмекерским ставкам ученическими ноутбуками
7 сентября 2022 г. 8:34
Контроль ведётся формально, работа министерств провалена, цены постоянно растут – Премьер
12 сентября 2022 г. 13:01
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
7 сентября 2022 г. 0:15
Ирбис с городской пропиской
7 сентября 2022 г. 1:30
Это и наша боль
7 сентября 2022 г. 0:00
Огонь в степи
12 сентября 2022 г. 12:26
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
12 сентября 2022 г. 16:07
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
12 сентября 2022 г. 11:48
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
7 сентября 2022 г. 17:15
Разводившего костер мужчину задержали в Алматы
7 сентября 2022 г. 10:19
Полиция разыскивает устроившего поджог в Алматы
7 сентября 2022 г. 0:00
Огонь в степи
18 августа 2022 г. 1:57
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16 августа 2022 г. 13:53
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
23 августа 2022 г. 12:25
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
16 августа 2022 г. 1:32
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
27 августа 2022 г. 12:43
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
24 августа 2022 г. 8:47
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
27 августа 2022 г. 12:22
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
26 августа 2022 г. 1:15
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
16 августа 2022 г. 17:28
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
16 августа 2022 г. 0:30
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
16 августа 2022 г. 11:41
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
5 сентября 2022 г. 18:18
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
24 августа 2022 г. 0:45
Тонкая красная нить инфоцыганства
17 августа 2022 г. 8:15
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
16 августа 2022 г. 12:43
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики
23 августа 2022 г. 1:00
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
2 сентября 2022 г. 2:15
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
19 августа 2022 г. 19:32
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
18 августа 2022 г. 19:02
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
16 августа 2022 г. 2:30
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась
Свежий номер
Весь архив
Казахстанская правда
243 (27517)
Оформить подписку
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Читайте также
Экономика
Попадает ли Казахстан под вторичные санкции
14 сентября 2022 г. 12:56
Экономика , Образование
Некачественные материалы используют при строительстве школ …
13 сентября 2022 г. 16:36
Экономика
Самый высокий уровень инфляции Нацбанк прогнозирует на февр…
13 сентября 2022 г. 16:05
Экономика
За продажу коньяка ниже минимальных розничных цен начали шт…
13 сентября 2022 г. 14:00
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Архив
[[year]]
[[month.label]]
[[day]]