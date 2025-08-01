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В Актюбинской области завершено расследование уголовного дела по факту халатности, повлекшей разрушение плотины «Магаджанская», передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ РК

Как было установлено, прорыв плотины стал следствием ненадлежащего исполнения служебных обязанностей со стороны ответственного сотрудника акимата, который не обеспечил контроль за техническим состоянием гидросооружения, не проводил проверок и не предпринял необходимых мер для предотвращения аварии.

В результате затоплены села Алгинского района, а также дачные массивы вблизи рек Илек и Каргалы. Эвакуированы 215 человек, в том числе 96 детей.

Сумма ущерба составила более 211 млн тенге.

Судом виновному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.