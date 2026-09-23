Курултай дал согласие Президенту на назначение членов ЦИК и Высшей аудиторской палаты

Кадровые назначения,Президент
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Ранее Глава государства подписал Указы о назначении судей Конституционного суда, чьи кандидатуры были одобрены Курултаем

Фото: t.me/quryltairesmi

Курултай дал согласие Президенту на назначение членами ЦИК Азамата Айманакумова, Михаила Бортника, Мухтара Ермана, Асель Жанабиловой, Ляззат Суюндик, Шавката Утемисова, сообщает Kazpravda.kz 

Членами Высшей аудиторской палаты стали Бахыт Абильдинова, Рахымжан Дилдаев, Амангельды Есенов, Габиден Жаксылыков, Руслан Мелдебеков, Нурлан Нуржанов, Ардак Тенгебаев, Юлия Энгель.

Ранее Глава государства подписал Указы о назначении судей Конституционного суда, чьи кандидатуры были одобрены Курултаем.

#ЦИК #президент #назначения

Популярное

Все
«Электронный двойник» теплосетей
«Железный конь» отечественной сборки
Глобальная цель – продовольственная безопасность
Системная трансформация с конкретными целями
AI-навигатор для бизнеса
Укрепляя взаимодействие
Госимущество: перейти к единому цифровому учету
Хранитель национальной памяти
От реагирования к профилактике
Вести из «шахматного» Самарканда
За чистотой – всем миром!
Началась уборка кукурузы
И надежно, и красиво
Португальский триумф Жибек Куламбаевой
В огород пришла... весна
Необычный парк скульптур
Теперь пожизненный запрет
Казахстан – в тройке лидеров Азиады
Проверить контрольные за 10 минут!
Идти вперед и не бояться трудностей
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Ерлан Карин назвал три приоритета внутренней политики Казахстана
Проект по производству «зеленого» водорода и аммиака рассмотрят в Казахстане
Более 600 тонн продукции доставят на сельхозярмарку в Астану
Самый длинный погружной тоннель в мире строят в Дании
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Пройден экватор, близится финиш
Более 17 тонн нелегальной рыбной продукции изъяли в Атырау
Готовы к Лиге наций
Грандиозная битва пройдет в Астане
Переработка, локализация, высокая добавленная стоимость
Школьники знакомятся со страной
Для здоровья пациентов
Конкурс для AI-талантов объявили в Казахстане
Международный фестиваль AI-кино пройдет в Астане
Казахстан стал одной из немногих стран в мире, узаконивших волонтерство в Конституции – Токаев
Творчество дарит надежду
Аварий в регионе стало на 35% меньше
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Девятиэтажка пойдет под снос
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Дорога больших возможностей
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Сразу пять партий преодолели пятипроцентный барьер - данные экзитпола Института евразийской интеграции
Основа нации: почему вопросы семейной политики станут ключевыми в Курултае
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Тимур Сулейменов переназначен главой Нацбанка

Читайте также

Токаев подписал Указы о назначении судей Конституционного с…
Арсен Жаканбаев назначен вице-министром водных ресурсов и и…
Глава государства принял Наталью Бочарову
Глава государства выразил соболезнования вице-президенту ОАЭ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]