Курултай дал согласие Президенту на назначение членов ЦИК и Высшей аудиторской палаты

Ранее Глава государства подписал Указы о назначении судей Конституционного суда, чьи кандидатуры были одобрены Курултаем
Курултай дал согласие Президенту на назначение членами ЦИК Азамата Айманакумова, Михаила Бортника, Мухтара Ермана, Асель Жанабиловой, Ляззат Суюндик, Шавката Утемисова, сообщает Kazpravda.kz
Членами Высшей аудиторской палаты стали Бахыт Абильдинова, Рахымжан Дилдаев, Амангельды Есенов, Габиден Жаксылыков, Руслан Мелдебеков, Нурлан Нуржанов, Ардак Тенгебаев, Юлия Энгель.
Ранее Глава государства подписал Указы о назначении судей Конституционного суда, чьи кандидатуры были одобрены Курултаем.