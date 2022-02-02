Назначены главные тренеры сборных Казахстана по тяжёлой атлетике

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ФТА РК сообщила о назначении главных тренеров казахстанских сборных по тяжёлой атлетике, передает Kazpravda.kz
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Мужскую команду возглавил Смаханов Нуржан Дауренбекович, женскую – Сивохин Иван Павлович.
"Они оба являются специалистами высокого профиля, имеют опыт работы в национальной сборной команде, а главное – результаты!" - отметил
Генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики РК Алдияр Нуралинов.
По его словам, к
оманды уже приступили к первым сборам в этом году.
"К сожалению, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране и по состоянию здоровья, не все атлеты смогли присоединиться, но мы надеемся, что ко второму сбору, который стартует 13 февраля, коллективы будут в полном составе", - сказал Генсек ФТА.
Напомним, что ранее Федерацией по согласованию с НОК и Комитетом культуры и спорта РК было принято решение разделить национальную сборную
Казахстана на две команды – мужскую и женскую.