Назначены главы департаментов экологии по Абайской и Жамбылской областям

Руководителями департаментов экологии по Абайской и Жамбылской областям назначены Серик Сарбасов и Арсен Латыпов соответственно, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

С 7 сентября 2022 года приказом Министерства экологии, геологии и природных ресурсов назначен руководитель Департамента экологии по Абайской области Сарбасов Серик Абдуллаевич.

Родился 3 января 1987 года в Южно-Казахстанской области.

В 2008 году окончил Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Яссауи по специальности «Биология». В 2013 году окончил Казахстанский инженерно-педагогический университет дружбы народов по специальности «Экономика».

Трудовую деятельность начал в 2008 году лаборантом Южно-Казахстанского филиала Шу-Таласского департамента экологии Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК.

В 2011-2019 годах работал главным специалистом в департаментах экологии по Южно-Казахстанской, Алматинской, Павлодарской областям Комитета экологического регулирования и контроля Министерства геологии и природных ресурсов.

В 2019 году назначен руководителем отдела государственного экологического контроля Департамента экологии по Шымкенту – старшим государственным экологическим инспектором по городу.

В 2021 году стал заместителем руководителя Департамента экологии по Алматинской области – главным государственным экологическим инспектором Алматинской области.

Также приказом Минэкологии назначен новый руководитель Департамента экологии по Жамбылской области Латыпов Арсен Хасенович.

Родился 2 декабря 1986 года в Северо-Казахстанской области.

В 2008 году окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева по специальности «Стандартизация, метрология и сертификация». В 2011 году стал магистром экологии Евразийского национального университета. В 2014 году окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности «Экономика».

Трудовую деятельность начал в 2008 году специалистом в РГП «Казахстанский институт метрологии», лаборатории научных исследований и информационного обслуживания.

В 2019 году работал главным экспертом управления лицензирования Комитета экологического регулирования и контроля Министерства геологии и природных ресурсов, руководителем управления экологического мониторинга департамента экологической политики и устойчивого развития.

В 2020 году стал заместителем руководителя Департамента экологии по Жамбылской области – главным государственным экологическим инспектором по Жамбылской области.