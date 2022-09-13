Фото: Минэкологии РК
Политика , Кадровые назначения
Назначены главы департаментов экологии по Абайской и Жамбылской областям

Руководителями департаментов экологии по Абайской и Жамбылской областям назначены Серик Сарбасов и Арсен Латыпов соответственно, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

С 7 сентября 2022 года приказом Министерства экологии, геологии и природных ресурсов назначен руководитель Департамента экологии по Абайской области Сарбасов Серик Абдуллаевич.

Родился 3 января 1987 года в Южно-Казахстанской области.

В 2008 году окончил Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Яссауи по специальности «Биология». В 2013 году окончил Казахстанский инженерно-педагогический университет дружбы народов по специальности «Экономика».

Трудовую деятельность начал в 2008 году лаборантом Южно-Казахстанского филиала Шу-Таласского департамента экологии Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК.

В 2011-2019 годах работал главным специалистом в департаментах экологии по Южно-Казахстанской, Алматинской, Павлодарской областям Комитета экологического регулирования и контроля Министерства геологии и природных ресурсов.

В 2019 году назначен руководителем отдела государственного экологического контроля Департамента экологии по Шымкенту – старшим государственным экологическим инспектором по городу.

В 2021 году стал заместителем руководителя Департамента экологии по Алматинской области – главным государственным экологическим инспектором Алматинской области.

 

Также приказом Минэкологии назначен новый руководитель Департамента экологии по Жамбылской области Латыпов Арсен Хасенович.

Родился 2 декабря 1986 года в Северо-Казахстанской области.

В 2008 году окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева по специальности «Стандартизация, метрология и сертификация». В 2011 году стал магистром экологии Евразийского национального университета. В 2014 году окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности «Экономика».

Трудовую деятельность начал в 2008 году специалистом в РГП «Казахстанский институт метрологии», лаборатории научных исследований и информационного обслуживания.

В 2019 году работал главным экспертом управления лицензирования Комитета экологического регулирования и контроля Министерства геологии и природных ресурсов, руководителем управления экологического мониторинга департамента экологической политики и устойчивого развития.

В 2020 году стал заместителем руководителя Департамента экологии по Жамбылской области – главным государственным экологическим инспектором по Жамбылской области.

Популярное

Все
Указ Президента Республики Казахстан
Жители Темиртау рискуют остаться в холода без отопления
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Казахстан – Китай: партнерство, нацеленное в будущее
Духовные лидеры должны указывать путь к взаимному доверию, добру и миру
Около 10 млрд тенге задолжали мангистаусцы энергетикам
На вынужденной диете
Хотели как лучше, а стало хуже
Вкусные музыкальные пирожные
Плюс 1 тенге к тарифу
Заслон для монополии власти
Право быть избранным
Молитва во имя мира
14-летний мотоциклист погиб в Жетысуской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 сентября
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите ШОС в Самарканде
Инновационный путь Школы 21 века
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Реформатор с большой буквы
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
Участников ОПГ задержали в Нур-Султане
Тору перевели на казахский язык
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Душевнобольной мужчина заколол знакомого в Жетысуской области
Иностранный "хакер" обманула десятки казахстанцев
Уникальность визита Председателя КНР отметил МИД РК
10 лет ждали обещанных квартир от "банкирши" жители Алматы
Бесплатно обучаться на курсах сможет каждый трудоспособный казахстанец
ОПГ торговала несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации в трех регионах РК
Новые программы агрострахования стартовали в Казахстане
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Тонкая красная нить инфоцыганства
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась

Читайте также

Президент , Международное сотрудничество , Политика
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите ШОС в Самаркан…
Кадровые назначения
Серикалий Мукатаев назначен вице-министром экологии
Президент , Международное сотрудничество , Политика
Касым-Жомарт Токаев наградил Си Цзиньпина орденом "Алтын Қы…
Президент , Международное сотрудничество , Политика
Главы Казахстана и Китая подписали Совместное заявление

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]