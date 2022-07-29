Фото: МЧС РК
Политика , Кадровые назначения
Назначены начальники ДЧС двух новых областей

Начальников департаментов по чрезвычайным ситуациям назначили в Абайской и Улытауской областях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

Приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям на должность начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай назначен полковник Шапагатов Манарбек Каиргельдинович. Его кандидатура была согласована с Администрацией Президента.

Манарбек Шапагатов родился 3 февраля 1975 года в Енбекшильдерском районе Кокчетавской области.

В 1995 году окончил Алматинское пожарно-техническое училище Министерства внутренних дел, в 2005 году – Кокшетауский технический институт МЧС. По образованию – инженер пожарной безопасности.

В правоохранительных органах работает с октября 1992 года, начинал служебную деятельность инспектором отдела государственного пожарного надзора Щучинского района Кокчетавской области.

За годы службы работал на различных руководящих должностях. С 2015 года занимал должность заместителя начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

Приказом МЧС на должность начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау назначен полковник Байыров Есен Альмуханбетович. Его кандидатура была согласована с Администрацией Президента.

Есен Байыров родился 22 апреля 1974 года в Агадырском районе Жезказганской области.

В 2005 году окончил Карагандинский государственный технический университет, в 2011 году – Кокшетауский технический институт Министерства по чрезвычайным ситуациям. По образованию – инженер пожарной безопасности.

В правоохранительных органах работает с августа 1998 года, начинал служебную деятельность младшим инспектором пожарной части № 19 Государственной противопожарной службы города Астаны.

За годы службы работал на различных руководящих должностях. С 2020 года занимал должность заместителя начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана.

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