Назначены послы Казахстана в Австрии и в Пакистане

Пресс-служба Акорды сообщила о кадровых перестановках в дипломатическом корпусе Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

Так, указами Главы государства:

Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Австрия, Постоянным представителем Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене;

Тукумов Еркин Валитханович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Кроме того, указом Главы государства Сайлаукызы Саулекуль освобождена от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Марокко, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Того по совместительству.