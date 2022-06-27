Назначены три заместителя акима Жетысуской области

Заместителями акима Жетысуской области назначены Женис Туяков, Алибек Жаканбаев и Рустам Али, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакима.

Туяков Женис Шылбынович родился в 1967 году. Образование – высшее. Окончил АГМИ, Финансовую академию РК, университет AlmaU, доктор делового администрирования.

Трудовую деятельность начал в коммерческих структурах.

В разные годы работал управляющим директором в национальных компаниях «KEGOC», «КОРЭМ»; директором департамента Министерства энергетики, индустрии и торговли РК; генеральным директором АО «ТАТЭК» в Талдыкоргане; руководителем управлений энергетики и ЖКХ Жамбылской, Павлодарской областей; исполняющим обязанности заведующего отделом регионального развития канцелярии Премьер-министра РК.

С июля 2017 года занимал должность заместителя акима Алматинской области.

Жаканбаев Алибек Аскербекович родился в 1964 году. Образование – высшее. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт Трудового Красного Знамени, Казахский национальный аграрный университет по специальностям «Лесное хозяйство», «Государственное и местное управление».

Трудовую деятельность начал рабочим совхоза «Левобережный» в Алакольском районе.

Долгие годы работал в сфере лесного хозяйства в городе Ушарале Алакольского района. Занимал должности акима Сарканского, Алакольского и Енбекшиказахского районов.

С февраля 2022 года был заместителем акима Алматинской области.

Рустам Али родился в 1984 году. Образование – высшее. Окончил магистратуру и докторантуру факультета востоковедения Казахского национального университета имени аль-Фараби и Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова по специальности «Финансы и аудит», доктор философии PhD.

Начав трудовую деятельность корреспондентом газеты «Деловая неделя» в Алматы, работал в данном издании редактором отдела, затем – заместителем главного редактора.

В разные годы занимал был директором Молодежного центра «Жетісу жастары» при управлении внутренней политики, акимом Кайнарлинского сельского округа Ескельдинского района, руководителем управлений по вопросам молодежной политики, внутренней политики, заместителем акима Алматинской области.

С мая 2021 года был акимом Ескельдинского района.