Назначены вице-министры цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности

Постановлением Правительства РК на должности вице-министров цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности назначены Марат Нургужин, Асхат Оразбек, Аблайхан Оспанов, Дарын Туяков. Повторное назначение производится в связи с переименованием Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности (МЦРОАП) в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП), сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.Марат Нургужин
родился в 1957 году в Акмолинской области. Окончил Московское высшее техническое училище им. Н. Баумана. Трудовую деятельность начал в 1980 г. В разные годы работал в Карагандинском политехническом институте, Карагандинском государственном техническом университете, Министерстве образования и науки, АО "Национальный научно-технологический холдинг "Самгау", АО "Национальная компания "Қазақстан ҒарышСапары". В 2016–2019 гг. — вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности. В апреле 2019 года назначен вице-министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.Асхат Оразбек
родился в 1976 году в г. Караганды. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова. Трудовую деятельность начал в 1995 году инженером лаборатории Института прикладной математики Министерства образования и науки РК. В разные годы работал заведующим сектора Отдела по защите государственных секретов и информатизации Администрации Президента РК, занимал руководящие должности в АО "Национальные информационные технологии", "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", АО "КазТрансОйл", АО "Транстелеком". С февраля 2017 года — вице-президент Ассоциации развития блокчейн и криптотехнологий в РК. В апреле 2019 года назначен вице-министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.Аблайхан Оспанов
родился в 1986 году в г. Алматы. Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева, Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова. В разные годы работал в Республиканском штабе молодежных трудовых отрядов "Жасыл Ел", различных коммерческих организациях, АО "Национальные информационные технологии", Министерствах внутренних дел, связи и информации, транспорта и коммуникаций, по инвестициям и развитию, Агентстве РК по связи и информации, приемной центрального аппарата партии "Нұр Отан", АО "Центр развития города Алматы". В 2017–2019 гг. был председателем Правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан". В апреле 2019 года назначен вице-министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленностиДарын Туяков
родился в 1969 году в Алматинской области. Окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище противовоздушной обороны им. Ю. Андропова, Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Международную академию бизнеса и Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева. Трудовую деятельность начал в 1990 г. Работал заместителем командира отдельной радиолокационной роты Радиотехнических войск противовоздушной обороны, ведущим консультантом Министерства юстиции РК. С 2002 по 2018 гг. работал на различных должностях в АО "Казахтелеком" — от начальника юридического отдела до главного директора, руководителя Аппарата, члена Правления. В 2018–2019 гг. — вице-министр информации и коммуникаций. В апреле 2019 года назначен вице-министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.