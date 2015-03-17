Назвали знаменем свободы... Свежий выпуск 1064 Карибай МУСЫРМАН, директор ТОО «Қызылжар – Ақпарат»

Первый номер издания увидел свет в 1920 году в городе Омске под названием «Кедей сөзі» («Голос бедноты») как печатный орган Сибирского бюро РКП(б) и Акмолинского губревкома. А с 7 марта 1921 года газета начала издаваться в городе Петропавловске под названием «Бостандық туы» («Знамя свободы»), затем в 1928 году она была переименована в «Кеңес ауылы» («Советское село»), а 1 мая 1932 года – в «Ленин туы» («Ленинское знамя»). После обретения республикой независимости с 1 декабря 1993 года выходит под нынешним названием – «Солтүстік Қазақстан».

Мы гордимся тем, что одним из основателей и первых руководителей газеты стал наш легендарный земляк Магжан Жумабаев. В газете «Кедей сөзі» напечатана его яркая публицистическая статья «Автономия чья?». В ней он выражает большую надежду казахского народа на свободу, связанную с предоставлением ему автономии. Мысли великого поэта, изложенные почти век назад, и сегодня не потеряли своей актуальности и во многом созвучны с сегодняшней национальной идеей «Мәңгілік Ел», выдвинутой Первым Президентом независимого Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Труженики пера с первых дней работы в редакции газеты активно включились в борьбу за социальную справедливость и равноправие, считая главной целью и смыслом своей жизни – беззаветное служение интересам народа. И не случайно через несколько лет газета была переименована в «Бостандық туы» («Знамя свободы»). Наверняка с подачи ее нового главного редактора Магжана Жумабаева...

В числе первых главных редакторов газеты были наши выдающиеся земляки, государственные и общественные деятели Казахстана Смагул Садуакасов и Сабит Муканов. В разные годы в редакции работали видные писатели и поэты Жакан Сыз­дыков, Абдильда Тажибаев, Дихан Абилев, Сейтжан Омаров, Галым Малдыбаев, Сафуан Шаймерденов и другие. И те, кто продолжил их дело в послевоенное время, старались по мере возможности пропагандировать национальную самобытную культуру, родной язык, народные традиции и обычаи.

Но, к сожалению, в 1963 году многочисленные читатели газеты лишились единственной казахской газеты в области. Это было связано с созданием Целинного края по инициативе тогдашнего первого руководителя Советского Союза Никиты Хрущева. Сегодня из истории нам стало известно, какие истинные намерения преследовал вождь компартии. К счастью, им не суждено было сбыться благодаря героическому поступку Председателя Совета Министров Казахской ССР Жумабека Ташенова, чье 100-летие отмечается в текущем году. В том, что в 1966 году вновь возобновился выпуск нашей газеты, есть большая заслуга этого настоящего патриота нашей страны. Отрадно, что недавно имя Жумабека Ташенова постановлением Правительства присвоено средней школе № 20 Петропавловска.

За годы независимости благодаря взвешенной государственной языковой политике Главы государства в области постепенно восстановлены потерянные когда-то позиции казахского языка, расширяется сфера его применения как государственного. Благодаря этому почти в 2 раза увеличился тираж газеты «Солтүстік Қазақстан», который превысил 10 тыс. экземпляров. Кроме того, создан и сформирован сайт газеты «Солтүстік Қазақстан», который ежемесячно посещает около 20 тыс. пользователей.

95 лет, конечно, не круг­лая дата. Но все же – определенный рубеж. Есть о чем рассказать и задуматься. Поэтому мы свой юбилей решили отметить в том числе и встречами с читателями, на которых внимательно прислушиваемся к их мнениям, которые очень полезны для нас. Также решили выпустить книгу в память наших коллег, ушедших из жизни. С этой целью собираем их творческое наследие и пишем воспоминания о них. Все они были борцами за Правду и Справедливость. Никто из них не должен быть забыт.



