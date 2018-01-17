Назван дедлайн официального анонса реванша Головкина и Альвареса
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы Геннадия Головкина, поделился последними новостями относительно переговоров о реванше GGG с Саулем "Канело" Альваресом, пишет Sports.kz.
"На прошлой неделе я давал интервью и сказал, что реванш готов на 90 процентов. Но пока не достигнуты 100 процентов, эти последние 10 процентов могут сорвать все переговоры. Прямо сейчас Геннадий находится в Казахстане, и нам придется подождать его возвращения, чтобы согласовать все условия. Если Головкин со всем согласится, то не думаю, что все затянется надолго. Я имею в виду, что мы уже вели переговоры и сделали бы поединок спустя неделю после первого, но обсуждение продлилось почти четыре месяца. Сейчас мы на той отметке, что если одна сторона не соглашается на условия, то значит что-то не так", – сказал Леффлер в интервью Boxingscene.com.
Промоутер добавил, что они надеются завершить все переговоры и официально объявить о реванше до конца января.
"Я никогда не давал крайних сроков, но если мы не анонсируем его до конца января, то значит, существуют некоторые проблемы", – пояснил он.