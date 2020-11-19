Назван фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19 в 12 раз

Наличие сердечно-сосудистых заболеваний значительно увеличивает риск летального исхода при COVID-19, заявил главный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов, передает Ria.ru
.
"Они (болезни сердца – прим. ред.) повышают вероятность осложнений от COVID-19 для таких пациентов, частота госпитализации которых возрастает в 6 раз, а летальность среди них по последним данным увеличивается – в 12 раз", – цитирует специалиста "Российская газета".
Кроме того, врач отметил, что у каждого третьего пациента, переболевшего коронавирусом, наблюдаются проблемы с кровообращением.