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Назван лучший экскурсовод
Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау
Цель конкурса – повышение качества и конкурентоспособности предоставляемых туристских экскурсионных услуг в рамках подготовки к ЭКСПО-2017. Программой были охвачены все 68 турфирм региона, работающих на лицензионной основе, а всего по области более 50 экскурсоводов.
По итогам конкурса выявлены пять лучших экскурсоводов. Первое место присуждено экскурсоводу турфирмы «Турист» Юлии Семенченко, которая показала лучший результат по итогам экскурсии на английском языке. Второе место заняла Татьяна Бархатова из турфирмы «Глобус». А третье место досталось Мейрамбеку Рахимжанову из турфирмы «Яссауи». За активное участие в конкурсе также отмечены дипломами и призами гиды-переводчики турфирмы «Жемчужина Синегорья» и государственного национального природного парка «Бурабай».
Наградил победителей председатель оргкомитета конкурса, руководитель управления туризма Акмолинской области Шынарбек Батырханов, который отметил, что за оставшиеся до ЭКСПО-2017 два с половиной года в регионе будет проведен целый комплекс различных мероприятий, направленных на всестороннее улучшение обслуживания гостей и участников предстоящего международного форума.

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