Назван лучший инвестор

Заместитель Премьер-Министра – министр индустрии и новых технологий Асет Исекешев вручил почетную награду генеральному директору компании Santo Member of Polpharma Group Шахин Арслану. Номинация «За инвестиционную активность в области фармацевтики» была присуждена компании за проект по модернизации действующих производств в соответствии с международными стандартами GMP и строительству нового ампульно-инфузионного цеха в Шымкенте. Напомним, в январе 2013 года компания получила сертификат GMP на производство порошковых антибиотиков, а уже в июне текущего года был получен сертификат GMP на действующее ампульное производство.

Стоимость инвестиционного проекта Santo Member of Polpharma Group составляет 92,4 млн. долларов. Мощность нового ампульно-инфузионного производства рассчитана на выпуск 350 млн. ампул инфузионных растворов и 4 млн. инфузионных non-PVC пакетов и флаконов. Это позволит обеспечить потребности внутреннего рынка и работать на экспорт в Россию и страны Центральной Азии. На сегодня завод оснащен современным высокотехнологичным итальянским и немецким оборудованием. Исследовательская лаборатория является одной из лучших в Казахстане. Доля предприятия в общем объеме фармацевтической продукции, производимой в Казахстане, составляет более 50%.

Кирилл СТАРЦЕВ, Астана