Назван лучший почтальон Свежий выпуск 431 Полина ФЕДОРОВА, Астана

В Год почтальона, так руководство Казпочты решило назвать 2015-й, в каждом областном филиале организации проводился конкурс на звание лучшего работника. Участникам нужно было написать небольшой рассказ о профессии, выполнить задания на оценку профессиональных качеств, а также смекалку и ориентированность в непредвиденных ситуациях. 16 победителей на местах прибыли в Астану, чтобы определить сильнейшего. Здесь конкурсантам уже нужно было презентовать свой регион и описать портрет почтальона будущего.

В результате упорной борьбы первое место досталось представительнице Актюбинской области. Второе – почтальону Карагандинского областного филиала Марине Вихаревой, третье – Вере Петровой из Астанинского почтамта.