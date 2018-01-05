Технологии
Назван лучший смартфон на Android
Эксперты назвали китайский Huawei Mate 10 Pro лучшим современным смартфоном под управлением Android, передает РИА-Новости

Определяющими факторами в масштабном тестировании, проведенном порталом Android Authority, стали технические параметры, скорость работы, возможности аккумулятора, цена, а также работа камеры. При этом качество снимков определялось с помощью пользовательского голосования.

По итогам исследования Huawei Mate 10 Pro получил в финальном зачете 361 балл, опередив Samsung Galaxy Note 8 на несколько баллов (корейский флагман получил 354 балла). Третье место занял флагман OnePlus 5T (337 баллов).

Также в список лучших вошли такие модели, как Nokia 8, LG V30, Pixel 2 XL, Moto Z2 Force, Sony Xperia XZ1, Razer Phone и BlackBerry KEYone Black.

Популярное

Все
Скоро станет известна судьба "окурка" рухнувшей трубы ТЭЦ-2 в Петропавловске
Что сейчас происходит со школьной медициной в Казахстане
Патриарх казахстанской селекции
На территории Костанайской области в огне гибнут дети
Кризис стоимости жизни стал «главной заботой» для британцев
Казахстанцы хотят, чтобы их права уважали и соблюдали – эксперт о новых поправках в Конституцию
Украинская экономика в этом году упадет на 30%, считают эксперты
Каждый год в Германии около 50 тыс. человек отправляются в тюрьму просто потому, что не могут выплатить назначенный судом штраф
На карте Казахстана есть немало удивительных мест, притягивающих туристов и исследователей
Мировые звезды балета приняли участие в международном проекте The Gala
Объективно, достоверно, ответственно
Готовимся к референдуму
Музыкальный привет из Швеции
Прочные узы на высоте
В поддержку всенародного голосования
О любви, которой не будет
Чтобы голосовать, нужно знать
Депутаты разоблачают фейки
От культуры до туризма: многостороннее взаимодействие стран СНГ
Одноразовый мегаполис?
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
День Победы в Великой Отечественной войне отмечает Казахстан
Казахстанец из 20-ки лучших снайперов ВОВ: история Тулеугали Абдыбекова
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
Новую модель системы сдержек и противовесов в Казахстане предложил Токаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 мая
Какая погода ждет казахстанцев 10-12 мая
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Токаеву презентовали инвестиционные проекты турецких бизнесменов в Казахстане
Повисшего на балконе 8-го этажа ребенка спас сосед в Нур-Султане
В АФМ прокомментировали избиение сотрудника в Шымкенте
Касым-Жомарт Токаев почтил память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны
Закон Республики Казахстан
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне

Читайте также

Технологии
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по …
Международное сотрудничество , Технологии , Цифровизация , Европа
Siemens поможет Казахстану с цифровой трансформацией промыш…
Общество , Технологии , Цифровизация
Получить и продлить статус кандаса теперь можно на eGov.kz
Международное сотрудничество , Технологии
Турецкие военные беспилотники ANKA будут производить в Каза…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]