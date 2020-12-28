Назван неожиданный симптом, указывающий на проблемы с сердцем

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Фото с сайта pixabay.com
Опухшие лодыжки могут свидетельствовать о повышенном кровяном давлении и наличии сердечно-сосудистых заболеваний, об этом сообщает Express со ссылкой на экспертов организации Blood Pressure UK, передает Ria.ru.   

Высокое кровяное давление вызывает повышенную нагрузку на кровеносные сосуды и органы человека, напомнило издание.

"Если у вас отек лодыжек, это может указывать на риск не только повышенного кровяного давления, но и сердечной недостаточности", – говорится в статье.

Как отметили в Blood Pressure UK, высокое кровяное давление способствует повышенной нагрузке на сердце.

"С течением времени это дополнительное усилие может привести к гипертрофии сердечной мышцы и снижению циркуляции крови. Это позволяет жидкости скапливаться в ваших лодыжках, что приводит к их опуханию", – пояснили эксперты.

Кроме того, в некоторых случаях отек лодыжек может быть признаком того, что другие жизненно важные органы, такие как печень или почки, также не функционируют должным образом.

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