Назван новый кандидат на переход в UFC из Казахстана

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Тренер казахстанского клуба смешанных единоборств Erkin Kush Айбек Шокпутов, в составе которого занимаются такие бойцы, как Жалгас Жумагулов и Сергей Морозов, назвал своего перспективного подопечного, имеющего потенциал пробиться в UFC и прочие сильнейшие лиги мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Ребята подрастают. Насчет того, чтобы сменить более возрастных бойцов где-то на уровне UFC, это тяжело сказать. Сейчас вот наш Алиби Идрис один раз пояс выиграл и два раза его защитил. Вот он - один из кандидатов, кто хочет пробиться еще куда-то повыше. Остальные ребята пока здесь, дома будут биться. Но люди есть, кто работает. Это время решает уже", - сказал наставник в интервью "Вестнику ММА".

Отметим, что Алиби Идрис является чемпионом казахстанского промоушена Naiza FC в легчайшем весе.