Назван самый красивый мужчина в мире

Онлайн-журнал Nubia на протяжении пяти месяцев проводил опрос о самом красивом мужчине в мире. На сайте издания сообщается, что им был назван китайский актер и певец Сяо Чжань, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Как отмечается, в голосовании приняли участие более 11 миллионов человек, оно охватило жителей 189 стран.

За Чжаня проголосовали более 2,2 миллиона респондентов. За ним следует южнокорейский исполнитель, автор песен и актер Ким Тхэхен. Замыкает тройку китайский актер, танцор и телеведущий Ван Ибо.

В числе номинантов также оказались актеры Генри Кавилл, Том Холланд и Тимоти Шаламе, певец Джастин Бибер, футболист Криштиану Роналду.