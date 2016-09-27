Общество
Назван самый лучший роддом в Казахстане
Республиканский центр развития здравоохранения составил рейтинг лучших родильных домов и перинатальных центров в Казахстане, передает Kazpravda.kz.

В тройку лучших вошли роддомы Алматы. На четвертом месте – Актауский перинатальный центр, а замыкает пятерку лидеров роддом Западно-Казахстанской области. Столичный перинатальный центр, который находится в ведении акимата Астаны, занял восьмую позицию.

Всего же в рейтинге 28 объектов здравоохранения. На последнем месте – городской перинатальный центр Управления здравоохранения акимата Жамбылской области.

№ п/п Регион Наименование МО КР Ранговое место
1 Алматы Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом №1" Управления здравоохранения города Алматы 0,92 1
2 Алматы Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" Управления здравоохранения города Алматы 0,89 2
3 Алматы Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом №5" Управления здравоохранения города Алматы 0,89 2
4 Алматы Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом №4" Управления здравоохранения города Алматы 0,88 3
5 Алматы ГКП "Городской перинатальный центр" на ПХВ Управления здравоохранения города Алматы 0,88 3
6 Мангистауская ГКП на ПХВ Актауский городской перинатальный центр Управления здравоохранения Мангистауской области 0,87 4
7 ЗКО Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области 0,86 5
8 Алматы Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом №2" Управления здравоохранения города Алматы 0,86 5
9 Атырауская Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский городской родильный дом" Управления здравоохранения Атырауской области 0,85 6
10 ВКО КГП на ПХВ "Перинатальный центр города Семей" УЗ ВКО 0,84 7
11 Мангистауская ГКП на ПХВ "Жанаозенский городской родильный дом" Управления здравоохранения Мангистауской области 0,84 7
12 Астана Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Перинатальный центр № 2» акимата города Астаны 0,83 8
13 Карагандинская Товарищество с ограниченной ответственностью "Региональный акушерско-гинекологический центр" 0,83 8
14 Костанайская КГП "Аркалыкский родильный дом" Управления здравоохранения акимата Костанайской области 0,82 9
15 ВКО КГП на ПХВ "Родильный дом № 3" города Семей УЗ ВКО 0,81 10
16 ВКО Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Родильный дом №2 города Семей" Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области 0,81 10
17 Костанайская Коммунальное государственное предприятие «Рудненский перинатальный центр» Управления здравоохранения акимата Костанайской области 0,8 11
18 Карагандинская Коммунальное государственное предприятие "Перинатальный центр города Жезказган" Управления здравоохранения Карагандинской области 0,79 12
19 Карагандинская Коммунальное государственное предприятие "Родильный дом города Караганды" Управления здравоохранения Карагандинской области 0,79 12
20 Астана ГКП на ПХВ "Перинатальный центр №3" акимата города Астаны 0,78 13
21 Кызылординская Государственные предприятия на праве хозяйственного ведения "Кызылординский городской перинатальный центр" Управления здравоохранения Кызылординской области 0,78 13
22 ЮКО Государственное коммунальное казенное предприятие "Шымкентский городской родильный дом №2" Управления здравоохранения Южно-Казахстанской области 0,78 13
23 Астана Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Перинатальный центр №1" акимата города Астаны 0,78 13
24 Павлодарская Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Экибастузский родильный дом" Управления здравоохранения Павлодарской области 0,76 14
25 Карагандинская Коммунальное государственное предприятие "Родильный дом города Темиртау" Управления здравоохранения Карагандинской области 0,76 14
26 Алматинская Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Есикский родильный дом" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" 0,76 14
27 Алматинская Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жаркентский родильный дом" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области" 0,75 15
28 Жамбылская ГКП НА ПХВ "Городской перинатальный центр Управления здравоохранения акимата Жамбылской области" 0,73 16

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