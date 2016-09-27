Общество
Назван самый лучший роддом в Казахстане
|№ п/п
|Регион
|Наименование МО
|КР
|Ранговое место
|1
|Алматы
|Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом №1" Управления здравоохранения города Алматы
|0,92
|1
|2
|Алматы
|Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" Управления здравоохранения города Алматы
|0,89
|2
|3
|Алматы
|Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом №5" Управления здравоохранения города Алматы
|0,89
|2
|4
|Алматы
|Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом №4" Управления здравоохранения города Алматы
|0,88
|3
|5
|Алматы
|ГКП "Городской перинатальный центр" на ПХВ Управления здравоохранения города Алматы
|0,88
|3
|6
|Мангистауская
|ГКП на ПХВ Актауский городской перинатальный центр Управления здравоохранения Мангистауской области
|0,87
|4
|7
|ЗКО
|Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области
|0,86
|5
|8
|Алматы
|Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом №2" Управления здравоохранения города Алматы
|0,86
|5
|9
|Атырауская
|Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский городской родильный дом" Управления здравоохранения Атырауской области
|0,85
|6
|10
|ВКО
|КГП на ПХВ "Перинатальный центр города Семей" УЗ ВКО
|0,84
|7
|11
|Мангистауская
|ГКП на ПХВ "Жанаозенский городской родильный дом" Управления здравоохранения Мангистауской области
|0,84
|7
|12
|Астана
|Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Перинатальный центр № 2» акимата города Астаны
|0,83
|8
|13
|Карагандинская
|Товарищество с ограниченной ответственностью "Региональный акушерско-гинекологический центр"
|0,83
|8
|14
|Костанайская
|КГП "Аркалыкский родильный дом" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
|0,82
|9
|15
|ВКО
|КГП на ПХВ "Родильный дом № 3" города Семей УЗ ВКО
|0,81
|10
|16
|ВКО
|Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Родильный дом №2 города Семей" Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
|0,81
|10
|17
|Костанайская
|Коммунальное государственное предприятие «Рудненский перинатальный центр» Управления здравоохранения акимата Костанайской области
|0,8
|11
|18
|Карагандинская
|Коммунальное государственное предприятие "Перинатальный центр города Жезказган" Управления здравоохранения Карагандинской области
|0,79
|12
|19
|Карагандинская
|Коммунальное государственное предприятие "Родильный дом города Караганды" Управления здравоохранения Карагандинской области
|0,79
|12
|20
|Астана
|ГКП на ПХВ "Перинатальный центр №3" акимата города Астаны
|0,78
|13
|21
|Кызылординская
|Государственные предприятия на праве хозяйственного ведения "Кызылординский городской перинатальный центр" Управления здравоохранения Кызылординской области
|0,78
|13
|22
|ЮКО
|Государственное коммунальное казенное предприятие "Шымкентский городской родильный дом №2" Управления здравоохранения Южно-Казахстанской области
|0,78
|13
|23
|Астана
|Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Перинатальный центр №1" акимата города Астаны
|0,78
|13
|24
|Павлодарская
|Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Экибастузский родильный дом" Управления здравоохранения Павлодарской области
|0,76
|14
|25
|Карагандинская
|Коммунальное государственное предприятие "Родильный дом города Темиртау" Управления здравоохранения Карагандинской области
|0,76
|14
|26
|Алматинская
|Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Есикский родильный дом" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"
|0,76
|14
|27
|Алматинская
|Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жаркентский родильный дом" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"
|0,75
|15
|28
|Жамбылская
|ГКП НА ПХВ "Городской перинатальный центр Управления здравоохранения акимата Жамбылской области"
|0,73
|16