Назван самый популярный в мире художник

Самым популярным в мире художником по итогам 2014 года стала японка Яеи Кусама (Yayoi Kusama), сообщает издание The Art Newspaper со ссылкой на собранные им данные посещения музеев. В прошлом году экспозицию работ Кусамы в Центральной и Южной Америке посетили более двух миллионов человек, передает Kazpravda.kz.
На втором месте оказался скульптор Ричард Серра (Richard Serra), который обратил на себя внимание примерно 1,9 миллиона человек.
Третий по популярности художник в рейтинге – перформер Марина Абрамович, которая летом прошлого года осуществила арт-проект "Ничто". Художница провела в нью-йоркской галерее 512 часов, ничего не делая, просто неподвижно сидя на месте. Ретроспективы и перформансы Абрамович в прошлом году посмотрели около 1,6 миллиона человек.
86-летняя Кусама, которая сейчас добровольно живет в токийской психиатрической больнице, известна тем, что покрывает различные поверхности (стены, потолки, пол) и предметы "гороховым" орнаментом. Кусама создает целые "гороховые" комнаты, наполняя их вещами соответствующей раскраски.
Японская художница не отказывается от живописи, перформансов и инсталляций. Многие ее работы содержат сексуальные сюжеты, переплетаются с идеями феминизма, минимализма и абстрактного экспрессионизма.