Назван топ-21 лучших автомобилей мира

Происшествия
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
На международном автосалоне во Франкфурте объявлены претенденты на звание Всемирного автомобиля 2016 года. В так называемый "шорт-лист" конкурса попала 21 модель. Лучших из них выберут эксперты – более 70 журналистов из 23 стран, а победителя назовут на автошоу в Нью-Йорке в марте 2016 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на портал "Российской газеты".

В списке претендентов – сразу две модели Mazda (CX-3 и CX-5) и Subaru (Outback и Levorg). Кроме них в числе лучших оказались Audi A4, BMW X1, Cadillac CT6, Chevrolet Malibu, Ford Edge, Honda HR-V, Hyundai Tucson, Jaguar XE, Kia Optima, Land Rover Discovery Sport, Mercedes-Benz GLC, Nissan Maxima, Skoda Superb, SsangYong Tivoli, Toyota Prius, Opel Astra и Volkswagen Touran. Очевидно, что большая часть моделей принадлежит к классу SUV.

Также были названы претенденты на звание лучшего представительского автомобиля года: это Audi Q7, BMW 7-Series, Bentley Mulsanne, Infiniti Q30, Jaguar XF, Lexus RX, Mercedes-Benz GLE Coupe и Volvo XC90. В топ-9 спорткаров вошли Audi RS3, Audi R8, BMW X5 M/X6 M, Cadillac CTS-V, Cadillac ATS-V, Chevrolet Camaro, Honda Civic Type R, Mercedes-AMG C 63 Coupe и Range Rover Sport SVR.

В отдельной категории будут представлены гибриды и электромобили. Здесь на победу могут рассчитывать BMW 330e, Chevrolet Volt, Mercedes-Benz C 350e, Nissan X-Trail Hybrid, Nissan Murano Hybrid, Toyota Prius, Toyota Mirai и Volkswagen Passat GTE.

Отметим, что конкурс World Car of the Year проводится уже в 12-й раз. Обладателем титула на данный момент является Mercedes-Benz C-Class, который опередил Volkswagen Passat и Ford Mustang. Ранее звание Всемирного автомобиля года четырежды принадлежало представителям Volkswagen (два раза побеждал Golf, а также Polo и Up!, который в России больше известен как Skoda Citigo) и дважды – Audi (A6 и A3). Кроме того, по разу лучшими признавали BMW 3-Series, Mazda 2, Lexus LS 460 и Nissan Leaf.
Лучшими представительским и спортивным автомобилями-2015 также являются модели Mercedes-Benz – соответственно S-Class и AMG GT. "Зеленым автомобилем" года назван BMW i8.

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