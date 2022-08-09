Лучшие вузы Казахстана назвал министр высшего образования

Рейтинг казахстанских вузов озвучил министр высшего образования и науки РК Саясат Нурбек на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам министра, ключевой показатель по направлению "Высшее и послевузовское образование" - вхождение в ТОП-200 международного рейтинга QS двух казахстанских университетов.

"За 9 лет участия вузов в престижном рейтинге QS наблюдается положительная динамика. Если в 2013 году участвовали 8 вузов, то сегодня их количество выросло вдвое. В 2022 году в рейтинг вошли 16 казахстанских вузов. Из них в топ – 500 вошли 5 вузов: КазНУ имени аль-Фараби, ЕНУ имени Л.Гумилева, ЮКУ им. М.Ауезова, КазНИТУ имени К.Сатпаева, КазНАУ. В топ 200 входит Казахский национальный университет имени аль-Фараби. В 2021 году у него было 175 место, в 2022 году – 150 место", – проинформировал спикер.

Кроме того, он отметил, что наблюдается тенденция постоянного роста количества вузов, участвующих в рейтинге.

"Для формирования исследовательской экосистемы и развития прорывных технологий запланирована трансформация вузов в исследовательские. КазНУ имени аль-Фараби присвоен статус исследовательского университета. По трансформации ЕНУ им. Л. Гумилева в исследовательский университет подготовлены программы развития и проект постановления. Ведется работа по переходу в исследовательский университет ЮКУ имени М.Ауезова", – дополнил Саясат Нурбек.