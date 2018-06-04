Названа дата и место возможного супербоя Головкин – Сондерс

Известное британское издание Daily Mail считает, что Билли Джо Сондерс после отмененного боя с Мартином Мюрреем может встретиться либо с Геннадием Головкиным, либо с Саулем Альваресом, сообщает Sports.kz.
"Внезапно Сондерс с поясом WBO стал самой жаркой собственностью в боксе. 15 сентября Канело нуждается в надежном сопернике на День независимости Мексики в Лас-Вегасе. Если же Сондерс кивнет Головкину, бой почти наверняка пройдет на футбольном стадионе в Англии, возможно, на Олимпийском стадионе в Лондоне. Головкин находится под давлением обязательных претендентов, Канело же не имеет никаких обязательств и, справедливо это или нет, рассматривает Сондерса как самый короткий путь к чемпионскому поясу. Лас-Вегас и T-Mobile Arena – самое подходящее место для этого боя", – пишет Daily Mail.
Напомним, Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO. Сондерсу принадлежит пояс WBO. Что касается переговоров Головкина и Канело о сентябрьском рематче, то они зашли в тупик из-за финансовых разногласий.
"Внезапно Сондерс с поясом WBO стал самой жаркой собственностью в боксе. 15 сентября Канело нуждается в надежном сопернике на День независимости Мексики в Лас-Вегасе. Если же Сондерс кивнет Головкину, бой почти наверняка пройдет на футбольном стадионе в Англии, возможно, на Олимпийском стадионе в Лондоне. Головкин находится под давлением обязательных претендентов, Канело же не имеет никаких обязательств и, справедливо это или нет, рассматривает Сондерса как самый короткий путь к чемпионскому поясу. Лас-Вегас и T-Mobile Arena – самое подходящее место для этого боя", – пишет Daily Mail.
Напомним, Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO. Сондерсу принадлежит пояс WBO. Что касается переговоров Головкина и Канело о сентябрьском рематче, то они зашли в тупик из-за финансовых разногласий.